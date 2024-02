Hét dilemma van Bayern München: 'Duitse grootmacht heeft al héél grote naam als vervanger voor Tüchel, maar hij wil pas volgend seizoen komen'

Bayern München ging afgelopen zondag met de billen bloot bij VfL Bochum. De Duitse grootmacht lijkt op die manier héél ver te staan van een nieuwe landstitel. Brengt een trainerswissel soelaas?

Drie nederlagen - ook in de Champions League werd verloren - op rij: bij Bayern München zijn ze het allesbehalve gewoon. Der Rekordmeister volgt in de Bundesliga al op acht punten van Bayer 04 Leverkusen, werd al uit de DFB Pokal geknikkerd én moet op Het Kampioenenbal een achterstand ophalen tegen SS Lazio. Het spreekt dan ook voor zich dat Thomas Tüchel op de wip zit. Het Beierse management sprak de voorbije weken dan wel meermaals het vertrouwen uit in de coach, maar dat is héél vaak een slecht teken aan de wand.

De Duitse media weten dat de dagen van Tüchel als coach van Bayern München geteld zijn. De enige vraag: wanneer krijgt de coach zijn ontslag? Het is een vraagstuk die de komende uren en dagen een antwoord moet krijgen in de bestuurskamer van de Allianz Arena. José Mourinho heeft zich al aangeboden om de fakkel over te nemen, maar The Special One wil zich kunnen voorbereiden. Lees: hij wil zich de taal eigen maken, het huis leren kennen en dus starten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

In een ideale scenario slaagt Bayern er alsnog in om SS Lazio over de knie te leggen en verder te bekeren in de Champions League. Het kan een reden zijn om Tüchel te laten zitten tot het einde van het seizoen. Een ander scenario? Mourinho zijn zin geven én in tussentijd met een tussenpaus werken. Maar die manier van werken draagt allesbehalve de voorkeur weg bij Der Rekordmeister. Kan de Portugees niet gewoon meteen overnemen?