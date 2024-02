Mbappé krijgt van Florentino Perez wat enkel Cristiano Ronaldo hem heeft voorgedaan: 'Zo kon Real Madrid Fransman overtuigen'

Kylian Mbappé gaat voor Real Madrid voetballen. De Franse aanvaller kiest de Spaanse grootmacht boven een hoger loon bij PSG. Hoe trok Florentino Perez hem uiteindelijk over de streep?

We schreven eerder al dat Kylian Mbappé voor een verlengd verblijf bij PSG had moeten kiezen als hij enkel en alleen naar zijn bankrekening had gekeken. De Franse grootmacht wou zijn contract aan identiek dezelfde voorwaarden verlengen. Dat kan VIA DEZE LINK worden nagelezen.

Al zal Mbappé ook als speler van Real Madrid niet verhongeren. De Fransman wordt één van de bestbetaalde spelers van De Koninklijke, maar zijn loon swingt de pan niet uit. De Fransman zal vijftien à twintig miljoen euro verdienen. Daarbovenop komt een tekenpremie - als transfervrije speler kon hij dat gemakkelijk opeisen - van 150 miljoen euro.

Maar ook via zijn portretrechten blijft hij verdienen. Mbappé wou de volle honderd procent van zijn portretrechten in eigen beheer houden, maar dat was geen optie. Bij Real Madrid is het voor topspelers gebruikelijk dat de koek in twee wordt gedaan.

Wat gaat Kylian Mbappé verdienen bij Real Madrid?

Enkel Cristiano Ronaldo kreeg hier als speler van Los Blancos een uitzondering op. En die uitzondering zal identiek zijn voor Mbappé: tachtig procent voor de speler en twintig procent voor de club. Belangrijk detail: de deals die Mbappé de voorbije jaren afsloot blijven wel geldig aan de volle honderd procent. De rekening dikt aan.