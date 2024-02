Cijfers van onderhandelingen uitgelekt: 'Deze bedragen wil Mbappé verdienen en... zo reageren PSG, Real Madrid en Liverpool'

De transfersoap rond Kylian Mbappé houdt de voetbalwereld al maanden in bedwang. Ondertussen kennen we de financiële eisen van de Fransman. Voor de centen kan hij best in Parijs blijven...

PSG, Real Madrid en Liverpool FC. Het zijn de drie clubs die op dit moment nog kans maken om Kylian Mbappé binnen te halen. Real Madrid lijkt over de beste papieren te beschikken, in Parijs ligt het meeste geld klaar en... The Reds hopen dat Mbappé uiteindelijk voor nostalgie kiest. CADENA Ser weet dat Mbappé gesprekken heeft gevoerd met zowel PSG, Real Madrid als Liverpool. Tijdens die onderhandelingen waren de financiële eisen van Mbappé identiek hetzelfde: een jaarsalaris van vijftig miljoen euro, een tekenpremie van 120 miljoen euro en... het eigen beheer van zijn portretrechten. De kaarten liggen overigens heel duidelijk op tafel. Real Madrid heeft ingestemd met de eerste twee eisen, maar de portretrechten blijven voer voor discussie. Liverpool heeft Mbappé dan weer een tegenvoorstel gedaan. Vooral die tekenpremie zien The Reds niet zitten. Wat verdient Mbappé bij PSG? Voor het geld moet Mbappé eigenlijk gewoon in Parijs blijven. De aanvaller kan bij PSG een nieuw contract onder de huidige voorwaarden tekenen: een jaarsalaris van 72 miljoen euro, een tekenpremie van 130 miljoen euro én de felbeheerde portretrechten.