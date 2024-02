Meningen verdeeld over geval Mignolet: "Uitermate cynisch, blauwe kaart?" vs "Je zal maar tegengoal slikken tijdens aantrekken roze schoenen"

Het beeld van de Brugse derby? Dat was misschien wel toen Simon Mignolet plots verzorging nodig had. Hij had zich zogezegd geblesseerd aan het been en tastte naar de rechterkant. Om vervolgens aan het linkerbeen te worden verzorgd. De analisten zien een andere schuldige.

Simon Mignolet was uiteraard niet echt geblesseerd. De doelman van Club Brugge wilde er door zijn blessurebehandeling voor zorgen dat Igor Thiago van schoenen kon wisselen. De spits had dat zelf duidelijk gemaakt aan zijn doelman.

😂 | Een blessure faken zodat je teamgenoot snel van schoenen kan wisselen. 👟🔄 #CERCLU pic.twitter.com/vxMLAkSw4z — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 18, 2024

"We lachen er om, maar is het niet uitermate cynisch? Of vinden jullie dit kunnen", opperde Filip Joos over de zaak in Extra Time. "Als je verkeerde schoenen aanhebt, wees dan een vent. Dan ben je die minuut kwijt, maar dat is dan jammer. Of is dit professioneel opgelost?"

"Als scheidsrechter? Eigenlijk is dit een blauwe kaart, toch?", wilde hij de discussie openen. Al gingen de analisten niet per se mee in het verhaal. Arnar Vidarsson riposteerde: "Als je op zo'n moment een tegendoelpunt krijgt, terwijl je uw roze schoenen aan het aandoen bent ..."