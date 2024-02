PSG zet héél hoog in: 'Franse grootmacht wil vertrek van Mbappé doorspoelen door héél grote naam op te pikken in La Liga'

PSG wil komende zomer uithalen op de transfermarkt. Het vertrek van Kylian Mbappé zal worden doorgespoeld met enkele transfers. En geloof ons vrij: er zal héél véél geld uitgegeven worden. Eén persoon staat héél hoog op de verlanglijst.

We schreven eerder al dat PSG hoopt dat Kylian Mbappé - het staat nu echt wel vast dat de Fransman aan zijn laatste maanden in Parijse loondienst bezig is - kan vervangen worden door een absolute topspits. Hiervoor staan enkele profielen op de verlanglijst.

Maar dat is niet alles. The Athletic weet dat PSG ook bij FC Barcelona wil gaan shoppen. Meer zelfs: de Parijse grootmacht wil met Gavi een absoluut goudhaantje van La Masia naar het Parc des Princes halen. De 19-jarige middenvelder moet dan ook meteen dé draaischijf van het vernieuwde PSG worden.

Kan PSG Gavi naar Parijs halen?

Het spreekt voor zich dat Barcelona dat niét graag ziet gebeuren. Anderzijds: een transfer van Gavi kan de Catalaanse boekhouding helemaal laten opfleuren. De marktwaarde van de 27-voudig Spaans international wordt geschat op negentig miljoen euro. Het spreekt voor zich dat een eventuele transfersom véél hoger zal liggen.

Tot slot komen we graag nog even terug op Mbappé. Het blijft wachten op officieel nieuws, maar intussen is iedereen er zeker van. De Franse aanvaller gaat volgend seizoen bij Real Madrid aan de slag. Wat hij daar gaat verdienen? Dat kan u VIA DEZE LINK te weten komen.