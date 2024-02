Ruud Vormer vertelt of hij volgend seizoen nog zal voetballen

Ruud Vormer koos ervoor om ook in de Challenger Pro League bij Zulte Waregem te voetballen. Met de hoop te promoveren.

Het seizoen in de Challenger Pro League liep bijzonder moeilijk voor Zulte Waregem. De ploeg verloor heel wat punten, vooral in eigen huis, maar ook de andere ploegen in de competitie zijn in het bedje ziek.

En dus staat Zulte Waregem nog altijd maar drie punten achter op het leidersduo, waardoor een rechtstreekse promotie naar de Jupiler Pro League nog altijd stevig tot de mogelijkheden behoort, zo kan Ruud Vormer ook niet anders dan verrassend toegeven.

En Essevee moet nog tegen Beerschot en Deinze spelen, waardoor ze de situatie perfect in eigen hand hebben op dit moment. Vormer zelf keert ook terug uit blessure en lijkt klaar om de eindstrijd aan te gaan.

Rechtstreekse promotie voor Zulte Waregem

“Niemand heeft het bij ons over de play-offs. Wij willen gewoon een plekje in de top twee bemachtigen en rechtstreeks promoveren”, is hij heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad. “Daarbij wil ik tonen dat ik nog zeker goesting heb en dat ik mijn beste niveau opnieuw wil halen.”

En die goesting is niet alleen voor dit seizoen. “Of ik volgend seizoen nog profvoetballer ben? Wat denk je zelf? Hoewel ik het voorbije jaar het soms wel knap lastig had door die blessures, ben ik nog zeker niet uitgekeken op het voetbal.”

De promotie is een must. “Dat zou een mooie bekroning zijn van mijn loopbaan. Nadien hoop ik toch ergens in de sport actief te blijven, maar dat zijn zorgen voor later. Misschien word ik wel tv-analist”, besluit Ruud Vormer.