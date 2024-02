Volgens Jelle Van Damme heeft Paintsil één iets over het hoofd gezien bij zijn transfer

Joseph Paintsil is geen Genkie meer. Hij gaat zijn geluk beproeven bij LA Galaxy in de Amerikaanse MLS-competitie.

Vandaag raakte officieel bekend dat Joseph Paintsil KRC Genk inruilt voor LA Galaxy. De transfer hing al weken in de lucht, maar is er nu eindelijk toch gekomen.

Een mooie stap voorwaarts op financieel vlak voor Paintsil en ook sportief zal hij er wel zijn ei kwijt kunnen, zo oordeelt ook Jelle Van Damme die in 2016 en 2017 voor de club uit Los Angeles speelde.

“In vergelijking met België krijg je er meer ruimte”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Omdat ze tactisch niet zo ver staan als in Europa, maar ook omdat het een gesloten competitie is. Clubs kunnen niet degraderen waardoor het voetbal minder resultaatgericht is.”

Zwakke arbitrage in MLS

Als Designated Player kreeg Van Damme ook heel veel privileges die andere spelers niet kregen, al weet hij niet of die zaken nu nog van toepassing zijn.

Een ding weet Van Damme wel en dat is misschien wel een belangrijk punt dat Painstil, na zijn recente uithaal, bij zijn transfer over het hoofd heeft gezien: het niveau van de scheidsrechters in de Amerikaanse competitie.

“Dramatisch”, blaast Van Damme. “Ik hoopte ook dat het op dat vlak beter was dan in België, maar het tegendeel was waar. Een paar van die refs waren echt een ramp.”