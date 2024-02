Analist vrij duidelijk: "Met die Bruggeling erbij speelt Anderlecht los kampioen"

Zondag staat de topper tussen Club Brugge en RSC Anderlecht op het programma. Een mustwin voor beide ploegen.

Zowel Anderlecht als Club Brugge kunnen het zondag eigenlijk niet permitteren om de topper van deze speeldag te verliezen willen ze nog volop meespelen voor de titel in de Jupiler Pro League.

Beide trainers zijn de laatste weken enorm positief over hun spelerskern en hopen dan ook in de laatste rechte lijn van de reguliere speelfase van de competitie geen puntenverlies meer te lijden.

De twee ploegen hebben allebei een mix van ervaren spelers en jonge talenten om hun doelstellingen dit seizoen te bereiken. Dat moet zondag ongetwijfeld voor het nodige spektakel zorgen.

Hans Vanaken kan Anderlecht de titel opleveren

De strijd tussen de twee ploegen zal ook gevoerd worden in doel. Met Kasper Schmeichel bij Anderlecht en Simon Mignolet staan twee ervaren rotten onder de lat in deze topwedstrijd.

Voor analist Maarten Breckx is de keuze snel gemaakt, wie van de twee het meest doorslaggevend is voor zijn team. “Mignolet draait misschien niet zijn beste seizoen, maar pakt naar mijn gevoel toch nog altijd meer dan Schmeichel”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Als Breckx beide ploegen bekijkt, dan moet hij maar één transfer doen om Anderlecht aan de titel te helpen, zo geeft hij nog mee. “Ik denk dat Anderlecht met Vanaken los kampioen zou spelen. Paars-wit mist momenteel toch een beetje een patron op het middenveld. Hans is áltijd goed op de 10”, voegt hij er nog aan toe.