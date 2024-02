Bezig met de concurrentie? "Club Brugge én Antwerp blijven kanshebbers op de titel, maar ..."

Union SG is met nog vier speeldagen voor de boeg in de Jupiler Pro League al quasi zeker van de leidersplaats aan het begin van de play-offs - en dus ook van een Europees ticket, wat er ook nog moge gebeuren. Tegen KV Kortrijk deden ze opnieuw een goede zaak.

RSC Anderlecht won dan wel van STVV, maar zowel Club Brugge als Antwerp verloren afgelopen speeldag punten. Daardoor is de kloof met de nummers 3 en 4 opnieuw wat groter geworden - nu al zeventien en achttien punten.

"Of we een goede zaak doen door het puntenverlies van Club Brugge en Antwerp? We kijken op dit moment niet naar andere ploegen", aldus Amani Lazare in zijn analyse na de zege op bezoek bij KV Kortrijk. "Als we zelf onze wedstrijden winnen doen we sowieso een goede zaak."

Club Brugge én Antwerp blijven ook concurrenten voor de titel

"Club Brugge en Antwerp blijven wat ons betreft belangrijke opponenten voor de titel. Ze hebben de kwaliteiten en er kan nog veel gebeuren, ook door het systeem van de play-offs en dat er nog tien wedstrijden zijn in die play-offs."

Ook coach Alexander Blessin - die Anderlecht zag achterkomen tegen STVV vanuit de perszaal in Kortrijk en dat geen slechte zaak vond en ook Kortrijk veel succes wenste tegen de Brusselaars - liet zich uit over de zaak: "Twee weken geleden waren we in een crisis volgens sommigen, nu zijn we daar weer uit dan. De crisis is over. Ach, we bekijken het wedstrijd per wedstrijd."