Dromen van een weergaloze Europese lente? Club Brugge en Union SG weten waar ze voor staan in Conference League

Club Brugge en Union SG weten wat hen te wachten staat in de achtste finales van de Conference League. Wordt het voorjaar van 2024 er eentje met grote Belgische successen in Europa? Dan moeten Molde en Fenerbahçe in de eerste plaats sneuvelen.

Club Brugge was als groepswinnaar in de Conference League vrijgesteld van spelen in de play-offs, terwijl Union SG uitpakte met een stevige stunt tegen Eintracht Frankfurt. En wie het nummer zes van Duitsland kan wegspelen, die kan in de Conference League een heel eind komen, lijkt ons.

De achtste finales worden gespeeld op 7 en 14 maart. Club Brugge speelt eerst op verplaatsing in het Noorse Molde en een weekje later in eigen huis, voor Union SG volgt eerst een 'thuiswedstrijd' tegen het Turkse Fenerbahçe en een weekje later de trip naar Turkije.

Molde FK, tegenstander van Club Brugge

Club Brugge speelde eerder dit seizoen al eens een wedstrijd tegen een Noorse tegenstander. In de groepsfase ontdeed het zich van Bodo/Glimt. Dat doet alvast het beste vermoeden voor Ronny Deila en zijn troepen.

© photonews

Het team werd in 2023 pas vijfde in de Noorse competitie, op negentien punten van datzelfde Bodo/Glimt. Vorig seizoen slikten ze in de Conference League nog een 4-0 nederlaag tegen KAA Gent en speelden ze thuis 0-0 gelijk tegen de Buffalo's.

Dit seizoen werden ze derde in hun groep in de Europa League in een poule met Leverkusen, Qarabag en Häcken. In de play-offs van de Conference League schakelden ze deze week het Poolse Legia Warschau uit.

Fenerbahçe, tegenstander van Union SG

Bij Fenerbahçe is het natuurlijk vooral uitkijken naar het weerzien met Michy Batshuayi op de Belgische velden. De Rode Duivel met een verleden bij onder meer Standard de Liège speelt momenteel in Turkije in een stevige voorhoede met onder meer ook nog Dzeko en Tadic in de ploeg.

De Turkse ploeg is momenteel wel aan een degelijk seizoen bezig. Ze staan tweede in de Turkse competitie na Galatasaray, maar met een straat (24 punten) voorsprong op Trabzonspor, Besiktas en de andere teams.

In de Conference League wisten ze in de voorrondes Zimbru, Maribor en Twente uit te schakelen, in de groepsfase werden ze groepswinnaar met 12 op 18 in een poule met Ludogorets, Nordsjaelland en Spartak Trnava. Op bezoek bij Nordsjaelland werd met 6-1 verloren, dus er liggen zeker mogelijkheden voor de Brusselaars.

En wat na de achtste finales? Loting op 15 maart

Gesteld dat Union SG en/of Club Brugge de kwartfinales weten te halen, dan weten we op 15 maart meteen tegen wie ze moeten in de kwartfinales. Ook voor de halve finales wordt dan al geloot, waardoor de hele 'road to the final' in Athene meteen bekend is. De Belgische teams kunnen dan tegen elkaar uitkomen, want de loting voor de kwartfinales is helemaal open.

Er zijn overigens nog andere mogelijke tegenstanders die niet meteen al te veel schrik inboezemen, temeer met Ajax - Aston Villa al twee toppers tegen elkaar spelen. Een Union of Club in vorm moet ook tegen Plzen, Dinamo Zagreb of Olympiakos kunnen dromen.