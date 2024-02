Ferran Jutgla stelt bestuur van Club Brugge vragen richting volgend seizoen

Ferran Jutgla is een harde werker bij Club Brugge. Door de schorsing van Thiago is hij de eerste spits in de topper tegen RSC Anderlecht.

Geen Thiago bij Club Brugge, zondag tegen Club Brugge. De aanvaller van blauwzwart kreeg een rode kaart en is een wedstrijd geschorst. Ferran Jutgla zal tegen paarswit voor de doelpunten moeten zorgen.

Op het einde van het seizoen vertrekt Thiago richting Brentford, waardoor de positie van eerste spits bij Club Brugge weer open komt. Dat roept bij Jutgla de nodige vragen op.

“Toen ik anderhalf jaar geleden naar hier ben gehaald, was het plan dat we in een systeem met twee spitsen zouden spelen. Daarin zou ik als tweede aanvaller naast een grote spits spelen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hij ziet dus voor de rest van het seizoen voor zichzelf een perfecte rol weggelegd, samen met Thiago op het veld, maar of Ronny Deila die optie vaak zal kiezen is nog maar de vraag. En dat weet Jutgla ook.

Jutgla heeft vragen richting volgend seizoen

“In dat systeem kende ik in het begin ook mijn beste periode. Maar sinds mijn transfer is er veel veranderd waardoor we tegenwoordig in een systeem met één diepe spits spelen. Ik kan voor alle duidelijkheid ook alleen vooraan of op de flank spelen maar dan komen mijn kwaliteiten naar mijn mening niet volledig tot hun recht.”

Jutgla had het er naar eigen zeggen nog niet over met Deila en hij vindt dat de coach zijn systeem niet voor hem moet aanpassen. De Spanjaard wil graag aan boord blijven bij blauwzwart, maar dan moeten er wel enkele zaken uitgeklaard worden.

“Het is gebruikelijk dat speler en club in de zomer samenzitten om hun situatie te bespreken. Daarin zou ik graag horen wat de plannen voor volgend seizoen zijn. Rekent de club nog op mij? Voel ik me nog goed? Goed betaald worden is één ding, maar jij vindt het toch ook leuk om af en toe te horen dat je werk geapprecieerd wordt?”