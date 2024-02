Is het vat nog niet leeg? Wim De Coninck vreest worst case scenario voor KAA Gent

KAA Gent werd deze week Europees uitgeschakeld. Dit weekend kan al een nieuwe ontgoocheling volgen, zo benadrukt Wim De Coninck.

De Europese uitschakeling in de Conference League tegen Maccabi Haifi moet volgens Wim De Coninck ongelofelijk doorwegen op de spelersgroep van KAA Gent.

Die jongens moeten het dit weekend ook waarmaken in de Jupiler Pro League, maar daar is regerend kampioen Royal Antwerp FC de tegenstander. Hein Vanhaezebrouck recupereert wel De sart uit schorsing.

“Stilaan sluipt er echter ook steeds meer faalangst in deze groep en ondertussen weten we ook wel dat dit Gent veel te weinig scorend vermogen heeft, dat kun je niet zomaar oplossen”, zegt de analist aan Het Nieuwsblad.

Voor De Coninck is het doodzonde dat KAA Gent, dat vlak voor Nieuwjaar nog als titelkandidaat gerekend werd, zo ver is weggezakt.

KAA Gent moet geen goed voetbal tonen, gewoon winnen van Antwerp

“Die terugval is véél te groot. Met het niveau dat de spelers nu halen, wordt het trouwens niet evident om in de Champions’ Play-offs een rol van betekenis te spelen. Misschien krijgen de jongens bij kwalificatie een mentale boost, maar de partij tegen Antwerp is zonder overdrijven dé match van het seizoen.”

En ook daarin kan het zondag fout lopen. “Dan kom je helemaal in de rats. Als je sportief en mentaal een stap wil zetten, moet je absoluut winnen van Antwerp en dat mag gerust zonder goed voetbal.”

Al zit dat laatste blijkbaar niet in het DNA van de coach en de spelers van de Buffalo’s, maar voor deze ene keer zal het volgens De Coninck toch van moeten zijn.