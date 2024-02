Hein Vanhaezebrouck legt de vinger op de wonde na pijnlijke uitschakeling: "Als we niet opletten ..."

2024 is nog niet het jaar geweest voor KAA Gent. Er was de uitschakeling in de Beker van België én ook Europees is het team nu uitgeschakeld. Alles op de competitie dan maar? Ook daarin is het alle hens aan dek.

"We hebben nu twee wedstrijden op rij niet verloren", aldus Hein Vanhaezebrouck in een poging om positief te blijven over hoe het momenteel loopt bij KAA Gent. Maar de cijfers zijn en blijven wel teleurstellend voor 2024.

De Buffalo's speelden in 2024 al negen wedstrijden met inzet. Zes daarvan gingen verloren, tegen Westerlo en thuis tegen Maccabi Haifa werd gelijkgespeeld en in Eupen werd gewonnen. 8 op 27 over alle competities heen op die manier, 4 op 18 in de competitie afzonderlijk.

Behalen van play-off 1 een absolute must voor KAA Gent na Europese uitschakeling

Daarmee staat Gent niet langer tweede of derde in de stand, maar moet het in de laatste vier speeldagen nog knokken om play-off 1 niet ook te ontlopen. "We zijn nu uitgeschakeld in de Beker van België en in de Conference League", beseft ook de coach.

"En als we niet opletten, dan zijn we ook uitgeschakeld voor de champions play-off. We moeten er nu alles aan doen om dat doel te redden en in de top-6 te blijven staan." De komende weken speelt Gent nog tegen Antwerp (thuis), Standard (uit), Union (uit) en Charleroi (thuis). De Buffalo's tellen momenteel twee punten meer dan Genk en Cercle Brugge.