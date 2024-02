Match van het seizoen? Mark van Bommel zegt of duel tegen KAA Gent doorslaggevend wordt

Zondag spelen KAA Gent en Royal Antwerp FC tegen elkaar. Het is hopen dat het een betere match wordt dan in de heenronde.

In de heenronde parkeerde trainer Hein Vanhaezebrouck de bus op de Bosuil, maar iedereen hoopt dat er zondagmiddag in de terugwedstrijd meer spektakel te zien zal zien tussen KAA Gent en Royal Antwerp FC.

Het is voor beide ploegen – met Antwerp twee punten en een plekje hoger dan KAA Gent in de rangschikking van de Jupiler Pro League – een wedstrijd die absoluut gewonnen moet worden, zo beseft ook trainer Mark van Bommel maar al te goed op zijn persconferentie.

De nederlaag tegen KV Mechelen heeft niet veel goeds gedaan in de rangschikking. “We hebben het onszelf vorige week niet gemakkelijk gemaakt”, citeert Gazet van Antwerpen de persconferentie van de Nederlander.

Eerste thuisnederlaag deed pijn voor Antwerp

Het was de eerste thuisnederlaag in de competitie voor The Great Old. “Iedereen was zwaar teleurgesteld, net omdat het niet vaak gebeurt. Maar als ik kijk hoe mijn spelers deze week getraind hebben, dan moet ik zeggen: dat zag er goed uit. We zijn zeker niet helemaal van slag.”

Zowel KAA Gent als Royal Antwerp FC moeten meer naar beneden kijken dan naar boven. “Dat laatste hebben we dit seizoen bijna niet kunnen doen. We moeten de bekerfinale halen en bij de top zes komen. Maar het zal krap worden…”

In Gent wordt zelfs gesproken van de match van het jaar, maar daar gaat Van Bommel niet mee akkoord. “Zo straf zou ik het niet uitdrukken. Gent stond een zestal punten voor op ons. Door de slechte reeks, mede door de oorzaken die iedereen wel kent, is het niet makkelijk om de situatie om te draaien.”