Zat Antwerp wel in goede flow ondanks 9/9? Van Bommel ziet het helemaal anders

Geen 12 op 12 voor Antwerp in de competitie. Voor het eerst dit seizoen werd er thuis verloren en dat kwam toch even binnen op de Bosuil.

Antwerp sprokkelde maar met moeite kansen en wanneer het met een strafschop een dot van een kans kreeg, gleed Alderweireld uit waardoor de elfmeter gemist werd. Toch zag Van Bommel geen totale off-day bij zijn spelers. "Het was gewoon heel gemiddeld", vond hij op de persconferentie achteraf.

Alderweireld als wapen

"Er waren geen verrassingen in het spel of dieploopacties. Dan heb je een moment van individuele klasse nodig of een bal die goed valt maar dat gebeurde vandaag net niet", analyseerde de Nederlandse trainer van Antwerp.

Met nog 20 minuten te spelen besloot Van Bommel in te grijpen en Alderweireld naar voor te brengen maar ook dat bracht geen soelaas. "We hadden veel schoten maar die werden allemaal afgeblockt. Met Toby naar voor te brengen heb je altijd een wapen extra als je dan de flanken bezet maar hij viel niet goed vandaag."

Geluk

En zo lijkt de regerende landskampioen terug naar af te zijn na een 9/9 tegen Standard, Club Brugge en RWDM. Maar volgens Van Bommel zat zijn ploeg nooit helemaal in de flow.

"Tegen Club Brugge en Standard scoren we drie keer in totaal, drie keer met een afstandsschot. Daar viel het geluk vaker net wel aan onze zijde. Je kan dat niet constant volhouden. We zitten nog niet op het niveau dat we een wedstrijd kunnen winnen na een gemiddelde avond."