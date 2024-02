Noa Lang haalde snoeihard uit naar ploegmaats en bestuur bij Club Brugge: "Het is gewoon toxisch allemaal daar"

Vrijdag kwam het eerste deel van de docuserie over Noa Lang uit op Amazon Prime, genaamd 'Lastpak'. Hij werd door camera's gevolgd tijden het seizoen 2022-2023 bij Club Brugge.

Dat is nu net het seizoen dat Club Brugge een terugval kende. Ook het seizoen waarin Noa Lang het niet makkelijk had bij blauw-zwart, dat valt duidelijk af te leiden uit de reeks.

In het latere deel van dat bewuste seizoen lukte het niet meer bij Club Brugge. Noa Lang had er duidelijk genoeg van en haalde keihard uit naar zijn ploegmaats. "Weet je wat het is bij ons team? Drie kwart van de ploeg gelooft er al twee maanden niet meer in. Ze hebben geen idee van het play-offsysteem. Zo spelen we, zo trainen we. Dat is toch niet meer leuk? Er zit geen winnaarsmentaliteit in dat team, man. Het is gewoon toxisch allemaal daar", vertelde hij in de reeks volgens Het Nieuwsblad.

Ook voor het bestuur was hij snoeihard. "In de 2,5 jaar dat ik hier speel heb ik zes trainers (maar het waren er vijf n.v.d.r.) gehad. Nu al drie op één seizoen. Dat kan gewoon niet, het slaat nergens op. Als club moet je dan ook in de spiegel kijken. Het bestuur en zo. Deze situatie is niet gezond voor mij. Ik hoor hier allang weg te zijn. Ik heb geen motivatie meer om hier te voetballen."