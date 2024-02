Rik De Mil komt met nieuws over blessure van Romeo Vermant

Rik De Mil heeft brute pech bij Westerlo. Na Kyan Vaesen en Lucas Stassin is ook Romeo Vermant voor lange tijd out.

Het is een verhaal dat je als coach niet wil meemaken. Rik De Mil haalde tijdens de wintermercato Romeo Vermant weg bij Club Brugge, om de geblesseerde aanvallers Kyan Vaesen en Lucas Stassin te vervangen, maar nu is de huurling zelf ook lange tijd out.

Onderzoek bracht een scheur in de gewrichtsbanden aan het licht. “We zullen Romeo drie tot zes weken moeten missen”, zucht De Mil bij Gazet van Antwerpen. In de reguliere competitie zal Vermant niet meer in actie komen.

Tactische ingreep nodig door blessures

“Het is heel jammer dat hij uitvalt, want Romeo was goed bezig en heel belangrijk voor ons. De extra tegenslag is dat alle geblesseerden op dezelfde positie spelen. We moeten echter verder en het is aan mij om een oplossing te zoeken.”

Vaesen is deze week wel aan het trainen met de groep, maar of hij dit weekend al inzetbaar is, is maar zeer de vraag. Wellicht kan hij tegen STVV invallen, maar voor hetzelfde geld lukt ook dat nog niet.

De Mil kan ook tactisch bijsturen. “Een systeem met twee spitsen is zeker een mogelijkheid. Als ploeg zijn we flexibel wat systeem betreft, zolang we maar niet onze voetballende principes verloochenen.”