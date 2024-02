Rode Duivels stellen truitjes voor op 14 maart en geven al grote hint, ook Domenico Tedesco komt met nieuws die dag

De Rode Duivels zullen op 14 maart hun nieuwe truitjes voorstellen die gedragen zullen worden op het EK in Duitsland. Er wordt ook al een grote hint gegeven.

De nieuwe truitjes van de Rode Duivels worden op 14 maart voorgesteld. Er werd al heel wat gespeculeerd over hoe die er zouden uitzien. Zo lekte er al een reserveshirt uit in het blauw, met een verwijzing naar stripfiguur Kuifje.

Er wordt nu al een grote hint gegeven. Volgens Het Nieuwsblad zullen de truitjes worden voorgesteld in het Hergé-musuem in in het Hergé-museum in Louvain-la-Neuve. Zou er dan toch een truitje van Kuifje komen?

Op dezelfde dag wordt ook de selectie bekendgemaakt voor de oefeninterlands van de Rode Duivels tegen Ierland en Engeland. Die wedstrijden worden op respectievelijk 23 en 26 maart gespeeld. Het wordt nog even afwachten om te zien wie Domenico Tedesco selecteert.