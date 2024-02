STVV-coach Thorsten Fink waarschuwt KVC Westerlo voor belangrijk duel

STVV neemt het zaterdag op tegen KVC Westerlo. Het wordt een speciale wedstrijd voor de Truienaars die hun 100-jarige bestaan zullen vieren.

STVV-coach Thorsten Fink blikt nog even terug op de 4-1 pandoering van afgelopen weekend tegen Anderlecht. "In Brussel hebben we de wedstrijd op vijf dolle minuten verloren. Onze jonge spelers waren een beetje in shock na de snelle opeenvolging van tegendoelpunten", stelt hij bij Het Belang van Limburg.

"Daar moeten we uit leren. We moeten meer in blokken van vijftien minuten denken. In het eerste kwartier wisten we dat Anderlecht hoog druk ging zetten, maar we waren er niet klaar voor."

STVV heeft een erg jonge kern, iets waar Fink rekening mee moet houden. "Ik wil niet aan mijn spelers vragen om vuil te spelen, maar af en toe moeten we een tactisch foutje durven maken om zo het ritme van de tegenstander te breken. Feit is ook dat tegen een grote ploeg als Anderlecht elk klein foutje wordt afgestraft."

"In die optiek krijgen we met Westerlo meer een ploeg van ons niveau over de vloer. Ik zie deze wedstrijd als een mooie kans om een feestje te bouwen en om een kloof van acht punten te slaan op Westerlo. Dit is een ‘big game’ die we absoluut willen winnen", waarschuwt hij Westerlo.