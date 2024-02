Voormalige JPL-speler bezorgt Dries Mertens flinke domper

Dries Mertens zal in zijn (waarschijnlijk) laatste seizoen bij Galatasaray geen Europese titel winnen. De Turkse club ging met grote cijfers verliezen bij Sparta Praag in de Europa League.

Dries Mertens stond donderdag in de basis bij Galatasaray. Na een 3-2 overwinning in de heenwedstrijd, reisde de Turkse club met een goed gevoel naar Sparta Praag af. De avond verliep echter niet volgens plan voor Dries Mertens en zijn club.

Galatasaray kwam al snel op achterstand na een doelpunt van Angelo Preciado (ex-Genk). De club maakte na een kwartier gelijk, maar stortte in de tweede volledig helft in: nadat Ayhan van het veld was gestuurd, ging Sparta Praag op de loop en scoorde nog eens drie doelpunten om met 4-1 te winnen. Mertens werd in de 62e minuut gewisseld.

De Belg kondigde eerder dit seizoen al aan dat hij er ergens wel naar uitkijkt om te stoppen met voetballen. Zo lijkt het erop dat dit seizoen zijn laatste wordt als profvoetballer. Eentje zonder Europese titel in ieder geval.