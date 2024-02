📷 🎥 Sfeeractie STVV met tifo en Bengaals vuur loopt even fout, brandweer moet brandje blussen

STVV wil zijn honderdjarig bestaan vieren met een klinkende overwinning tegen Westerlo. Vooraf waren er al wat acties. Even liep het mis nadat supporters Bengaals vuur afstaken tijdens de wedstrijd. De brandweer kon erger voorkomen.

STVV hoopt nog stiekem op play-off 1, maar dan moet het tegen Westerlo zeker de drie punten thuishouden. Ondertussen viert de club zijn honderdjarig bestaan en dat moet gevierd worden door de club - en door de supporters.

Op de tribune achter doel werd een tifo getoond en ook Bengaals vuur afgeschoten. Daarbij liep het even mis, want door het Bengaals vuur vatte de tifo zelf vuur. De brandweer moest even tussenkomen om erger te voorkomen.

De scheidsrechter legde de wedstrijd een paar minuten stil voor wat er gebeurde in de tribune achter het doel, maar de brandweer wist het vuur snel te doven en daarna kon de wedstrijd gewoon opnieuw hervat worden.

Onze reporters ter plaatse houden u de rest van de avond op de hoogte van wat er in STVV - Westerlo allemaal zal gebeuren. Voor beide ploegen staat er nog wel wat op het spel richting het einde van het seizoen.

© photonews