Aad de Mos laat geen spaander heel van Anderlecht en Club: "Mignolet wordt er ook gek van"

Club Brugge en Anderlecht spelen zondag de topper van deze speeldag. Analist Aad de Mos is echter niet tevreden met wat beide ploegen op de grasmat brengen.

Club Brugge en Anderlecht brengen allebei niet het voetbal dat hij wil zien, tot grote frustratie van analist Aad de Mos. “Waar beide clubs heel goed in zijn is marketing en merchandising en blijkbaar ook in het verkopen van spelers. Maar op het veld is het bij allebei niets dan kommer en kwel. Ik zie alleen maar voorzichtigheid”, zegt Aad de Mos aan de Krant van West-Vlaanderen.

Zeker Brian Riemer moet het deftig ontgelden. Hij kondigde pressingvoetbal aan, maar er is maar één moment volgens de Nederlandse analist dat hij dat doet. “Ik zie dat alleen maar als ze achter komen, dan wordt de voorzichtigheid losgelaten en wordt er gerepareerd. Zoals tegen STVV.”

Anderlecht en Club Brugge zijn bang om te verliezen

Ook Club Brugge toont volgens De Mos offensief veel te weinig. “Thiago of Jutglà, veel verschil zie ik niet. Allemaal halfjes. Wat Club binnenhaalde voor Thiago is ongelooflijk. Natuurlijk is hij geen 37 miljoen waard.”

De Mos mist vooral de motivatie bij blauwzwart, om telkens weer de intensiteit die nodig is te brengen. “Mechele is ook zo’n type als Vertonghen: ook niet gelukkig te voetballen met 40 meter in zijn rug. Wat voetbal hoort te zijn. En elke keer weer gaat er iemand in de fout: Spileers, Mechele of een ander… Mignolet wordt er ook gek van.”

En zo is de Jupiler Pro League volgens De Mos al zo goed als voorbij. Antwerp, Genk, Gent maken geen kans meer om de titel te pakken. “Alleen Anderlecht maakt nog kans. En Club? No way! Neen, die kunnen het vergeten. Ik denk ook niet dat ze zondag winnen. Het wordt wel weer een gelijkspelletje. Allebei bang om te verliezen.”