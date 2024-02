Analist en technisch directeur vol lof voor jonge speler in JPL: "Meeste persoonlijkheid waar ik in negen jaar mee heb gewerkt" en "Steekt er zover bovenuit"

KRC Genk zal aankomende zomer met Bilal El Khannouss meer dan waarschijnlijk opnieuw een sterkhouder zien vertrekken. De vraag is hoeveel miljoenen hij zal gaan opleveren, want de analisten zijn het erover eens: de Marokkaanse middenvelder is een streling voor het oog.

Dimitri De Condé was deze week te gast bij MIDMID en hij gaf zelf ook aan dat de kans dat Bilal El Khannouss volgend seizoen nog in Genk speelt eerder klein is. Het zal dan ook afwachten zijn tot er een topploeg komt aankloppen voor de middenvelder.

Evert Winkelmans was alvast vol lof voor de speler: "Ik kan er echt van genieten hoe hij speelt. Het gemak waarmee hij voetbalt. De snelheid, de basisbehandelingen. Er zijn er veel die zeggen dat hij te weinig scoort en dat is misschien ook, zeker in België."

Bilal El Khannouss steekt er ver bovenuit volgens Evert Winkelmans

"Maar op termijn heeft hij gewoon voetballend alles in huis om mee te kunnen met de top van Europa en dat is gewoon onwaarschijnlijk om mee te maken. We moeten er nu van genieten, want hij gaat niet lang in Genk blijven. Hij steekt er zover bovenuit ..."

"Ik hou wel van zijn manier van voetballen. Hij kan ook met zijn loopvermogen op de '8'-positie, maar kan ook op de '10' spelen. Naast zijn voetballen: ook zijn persoonlijkheid is uniek. De grootste persoonlijkheid waar ik in negen jaar al mee gewerkt heb", pikte Dimitri De Condé in.