Debuut voor 2024: Riemer krijgt enorme opsteker voor clash op bezoek bij Club Brugge

RSC Anderlecht wil op bezoek bij Club Brugge een slagje proberen te slaan bovenaan het klassement. En Brian Riemer heeft alvast een ferme opsteker mogen ontvangen vanuit zijn selectie.

Brian Riemer liet weten dat hij zich niet ging ingraven op Jan Breydel en er wil spelen om te winnen. Bij een overwinning zou de kloof tussen paars-wit en Club Brugge liefst twaalf(!) punten worden. Anderzijds kan blauw-zwart natuurlijk ook tot op zes punten komen.

Om op het middenveld voor extra stootkracht te zorgen, kan Riemer alvast opnieuw rekenen op Thomas Delaney. Die zit voor het eerst dit jaar (2024) opnieuw in de selectie van RSC Anderlecht, laat Het Laatste Nieuws weten. Hij was er de voorbije weken niet bij door een hamstringblessure, opgelopen eind december.

Nu kan hij dus opnieuw minuten gaan maken voor Riemer, al is nog niet geweten of die hem meteen gaat gebruiken. De Deense middenvelder - gehuurd van Sevilla - zit voor het eerst in de wedstrijdkern. Hij liep in de heenwedstrijd tegen Club Brugge nog een sleutelbeenbreuk op en was toen ook een maand out.