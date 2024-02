Janssen over het Antwerpse probleem dat strafschop heet: "Toby en ik hebben dat afgesproken"

Royal Antwerp FC en strafschoppen: het is dit seizoen al een stevige lijdensweg geweest. Vincent Janssen zegt hoe het verder moet.

Strafschoppen, daar heeft The Great Old er dit seizoen al meer dan eentje gemist. Janssen drie keer, Alderweireld twee keer. Vorig weekend nog miste de Gouden Schoen een penalty tegen KV Mechelen.

En dat zorgt ervoor dat Vincent Janssen er danig verveeld door rondloopt. “Ja, omdat het altijd punten kostte”, zegt Janssen aan Het Nieuwsblad. “Het is raar, want het is al heel m’n carrière goed gegaan met die penalty’s. Maar soms lopen de dingen niet zoals je zou willen.”

Een echte verklaring heeft de Nederlander er niet voor, want op training gaan ze er wel allemaal goed in. Dat zorgt zelfs voor wat frustratie bij Janssen.

Alderweireld en Janssen blijven strafschoppen nemen bij Antwerp

“Nja, het is moeilijk soms. Het veld is anders, de keeper is anders, de druk is anders. Maar oké. Je bent een grote man, dus je moet het van je afzetten en doorgaan. Ik zal nooit weglopen van een penalty.”

Toch eiste hij de bal niet op na de misser in Eupen. “Toby en ik hebben afgesproken dat we op het moment zelf naar elkaar kijken en een beslissing nemen. Ik heb ook het idee dat iedereen in het team daar oké mee is.”

Er lijkt op dit moment geen gegadigde bij Royal Antwerp FC om vaste strafschopnemer te worden. “Mocht er iemand anders opstaan, dan kunnen we daar zeker over praten, maar dat is nog niet gebeurd.”