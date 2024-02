Johan Boskamp houdt zich niet in over Club-Anderlecht: "Verschrikkelijk onder Riemer, maar..."

Zondag spelen Club Brugge en Anderlecht de topper van deze speeldag. Maar Johan Boskamp zal niet meteen aan zijn televisie gekluisterd zitten.

Zondag staat het duel tussen Club Brugge en RSC Anderlecht op de agenda, maar wordt ook Kuurne-Brussel-Kuurne gereden. Johan Boskamp weet alvast wat gekozen.

“Dan toch het wielervoorjaar. Noem me maar een kritische oude zak, maar voor het voetbal van Anderlecht of Club blijf ik op dit moment niet thuis”, klinkt het bij de Nederlandse analist in Het Belang van Limburg.

Beide ploegen weten hem niet te bekoren. “Club is veel te afhankelijk van individuele flitsen en Anderlecht wint wel, maar het spel zelf is vaak niet om aan te gluren. Ik ben misschien nostalgisch, maar het instituut Anderlecht staat voor mij nog altijd voor ‘winnen’ én ‘goed voetbal’. En dat laatste mis ik verschrikkelijk hard onder Riemer.”

RSC Anderlecht is grootste titelkandidaat volgens Boskamp

De twee ploegen zijn aan elkaar gewaagd en dat is toch lang geleden. “Dat maakt het toch net iets interessanter. Ze kunnen elkaar een tikkie uitdelen, maar wie gaat daar van profiteren? Juist ja, Union.”

De competitieleider brengt volgens Boskamp het beste voetbal van het land, maar toch twijfelt hij of dit voldoende zal zijn om de titel te pakken.

“Dat durf ik nog niet zeggen met hun drukke programma en die idiote puntenhalvering. Ik zeg al van voor de start van de competitie dat Anderlecht tot op het einde gaat meestrijden voor de titel. Met hun huidige kern, met tien internationals, zijn ze dat ook aan zichzelf verplicht”, besluit Boskamp.