KVC Westerlo-doelman Sinan Bolat baalt enorm na nederlaag tegen STVV: "Een klotegevoel"

KVC Westerlo heeft zaterdag met 1-0 verloren op het veld van STVV. Een knappe goal van Ryotaro Ito volstond om de drie punten thuis te houden voor STVV.

KVC Westerlo speelde zeker niet zijn beste wedstrijd. Dat weet ook doelman Sinan Bolat. "We wisten voor we naar hier kwamen dat het moeilijk ging worden. We kennen STVV in eigen huis. Zeker nu met hun 100e verjaardag waren ze extra gemotiveerd."

"We kwamen veel te kort in de eerste helft. De afstand tussen aanval en verdediging was veel te groot waardoor we niet genoeg druk konden zetten. We kropen automatisch achteruit."

Toch is hij van mening dat het na de pauze een pak beter was. "Na de rust kwamen we met een andere ingesteldheid uit de kleedkamer waardoor we bijna heel de tweede gedomineerd hebben."

Bij het doelpunt leek het erop dat Bolat meer kon doen. "Ik was verrast ja. Hij chipte me maar ik had al een stap gezet omdat ik dacht dat hij de bal wou plaatsen. Maar hij zag het goed en ik had niet genoeg kracht meer om te springen. Ik verwachtte niet dat hij dat ging doen. Het is klote, echt een klotegevoel."