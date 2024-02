Mark van Bommel heeft knappe boodschap over collega Hein Vanhaezebrouck

Zondagmiddag staan KAA Gent en Royal Antwerp FC tegenover elkaar. Dat betekent ook een clash tussen de trainers Mark van Bommel en Hein Vanhaezebrouck.

KAA Gent zag tijdens de wintermercato verschillende steunpilaren van zijn team vertrekken, maar trainer Hein Vanhaezebrouck blijft er allemaal heel erg kalm onder.

Hij doet af en toe wel eens zijn beklag, maar probeert rustig verder te werken met de jongens die wel nog beschikbaar zijn. En dat siert hem, zo maakt Mark van Bommel duidelijk in een interview met Gazet van Antwerpen.

“Hein is een gerenommeerde trainer in België. Hij coachte bij Gent, Genk, Anderlecht… Dat zegt genoeg, hè”, klinkt het bij de Nederlander.

Van Bommel steunt Vanhaezebrouck over scheidsrechterlijke dwalingen

Het respect is duidelijk groot voor Vanhaezebrouck. De manier waarop hij communiceert wordt door veel mensen niet gesmaakt, maar Van Bommel vindt het wel heel erg goed.

“Iedere trainer heeft zijn eigen manier van werken en omgaan met de media. Ik zeg niet dat het slecht is. Ik houd ervan hoe hij is. Hij is altijd hetzelfde en voert geen show op.”

Dat geldt niet in het minst als het over de scheidsrechterlijke dwalingen waarmee de competitie de laatste maanden meer en meer geconfronteerd wordt. Ook daarin zegt Vanhaezebrouck volgens Van Bommel precies waar het op staat.

“Vaak moet ik hem steunen wanneer hij over de arbitrage spreekt. De VAR maakt het de scheidsrechters moeilijker, door een beslissing van de ref te betwisten. Je creëert discussie. Da’s jammer”, besluit de Nederlander.