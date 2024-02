Vanhaezebrouck raast 20 minuten aan een stuk door over scheidsrechters: "Ik draag de rest van het jaar zwart!"

De persconferentie na Anderlecht-Gent was - zoals u het wel kon verwachten - op z'n minst gezegd geanimeerd. Hein Vanhaezebrouck begon een tirade over de scheidsrechters en was niet te stoppen. "We zijn niet de enigen hé. Iedere week falen ze en het wordt niet beter."

Bij het Referee Department gaan ze grote ogen trekken als ze straks alle verklaringen van Vanhaezebrouck lezen. De coach van Gent beschuldigde hen net niet van intentioneel ploegen voor te trekken. Alhoewel... "Enkele weken geleden lopen er hier twee de zestien binnen. Hernemen is de regel, maar ze krijgen een fout mee... Nu is er discussie over verkeerde beslissingen en toch blijven ze hier (bij Anderlecht, nvdr.) klagen. Het is het einde van het voetbal, zeggen ze. (zucht) Ze begrijpen het niet. Dat was een fout tegen de regels."

Vanhaezebrouck ging verder. Hij wil een soort van protestactie starten. "Ik draag nu zwart, zoals de scheidsrechters vroeger droegen toen er nog kwaliteit was. Nu dragen ze fluogroen, geel,... maar schitteren doen ze alvast niet. Ik ga de rest van het seizoen in het zwart naar wedstrijden. Het gaat niet verbeteren hoor."

We zijn zeker niet de enigen die benadeeld worden, maar we zijn er wel elke keer bij

Over hoe de vele fouten - Deila begreep vandaag bijvoorbeeld ook niet hoe Janssens geen rood kreeg voor zijn fout op Zinckernagel - eruit moeten gehaald worden, weet hij ook niet. De vraag kwam of er een gebrek aan kwaliteit was. "Dat zijn uw woorden, maar ik ondersteun ze. Ik kan dat niet oplossen."

"Want het is niet enkel Laforge he. Bij de VAR zitten ze daar met drie naar die beelden te turen. Laforge fluit fout van Depoitre als Debast hands maakt. Dan kan de VAR dat volgens mij ook corrigeren, want er was niks aan de hand. Er is niks op de beelden te zien."

"Ik snap het niet. En we zijn zeker niet de enigen, maar we zijn er wel elke keer bij. Elke week is het van dat. Vorig jaar was er de elleboog op Gift in een cruciale wedstrijd om play-off 1. Uiteindelijk komen we drie punten te kort. De VAR zei toen dat er niets aan de hand was. De ref zei dat Gift zijn lip bloedde, maar dat was blijkbaar niet genoeg om de beelden te herbekijken..."

Als je als trainer faalt, vlieg je buiten... Zij blijven maar herkansingen krijgen

"Als je als trainer faalt, vlieg je buiten. Zij blijven maar herkansingen krijgen. Of we klacht indienen? Wij doen dat nooit. Trouwens, je kan alleen klacht indienen als er een fout tegen de reglementen wordt gemaakt en dat was hier niet het geval. Dan moet je niet gaan claimen om matchen te herspelen."

Nicolas Laforge is al heel lang de gebeten hond bij Gent en dat zal hierdoor niet verbeteren. "Ik ga na een match nooit naar een ref, maar nu ben ik hem wel de beelden gaan tone. Maar dat heeft toch geen zin. Hij gaat het nooit toegeven."

"Weet je wat al iets zou oplossen. Dat de communicatie tussen ref en VAR openbaar gemaakt wordt. Ik ben voor open communicatie. In alle sporten doen ze dat, maar in het voetbal kan het niet."

Waarna de persconferentie afgelopen was, maar Vanhaezebrouck nog een kwartier hetzelfde relaas deed bij de radio...