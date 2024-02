Mats Rits komt met een duidelijk statement over het 'mindere voetbal' van Anderlecht

Mats Rits speelde vijf jaar lang voor Club Brugge. Dan maakte hij de voor de supporters gevoelige overstap naar aartsvijand RSC Anderlecht.

De voorbije weken en maanden was er veel te doen over het voetbal van RSC Anderlecht, maar daar ligt Mats Rits niet wakker van. “We zijn dit seizoen erg efficiënt”, vertelt hij aan de RTBF. “Maar dat geldt ook voor Union. Soms hebben ze geen enkele kans en is een hoekschop genoeg voor de zege.”

Toch ziet Rits de nodige kwaliteit in de aanval bij paarswit. Doordat het vertrouwen groot is, scoren zij ook gemakkelijker. Al geeft hij ook een beetje toe aan de kritiek die er is.

Countervoetbal van Anderlecht

“Het is waar dat we in bepaalde wedstrijden lager spelen en scoren op de counter. Het zijn de omstandigheden en de tegenstander die ons dwingen de bal af te geven en te verdedigen. Maar we hebben ook de kwaliteiten om het zelf te doen.”

Rits doet ook een opvallende vaststelling. “We zijn de ploeg die door de scheidsrechters het grootste aantal strafschoppen is ontnomen, we hadden dus nog wat punten meer kunnen pakken. We zijn efficiënt, maar spelen ook goed. De tweede plaats is zeker verdiend.”

Als je de bekermatch tegen Union SG even buiten beschouwing laat verloor Anderlecht niet meer sinds de nederlaag in oktober tegen Standard. Dat is een reeks van 15 wedstrijden zonder verliespartij, zo voegt Rits er nog fijntjes aan toe.