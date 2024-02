Nieuwe wonden bij KAA Gent? "Op die manier een unieke kans"

KAA Gent werd deze week uitgeschakeld in de Conference League. Volgens analist Wim De Coninck een nieuw dieptepunt dit seizoen.

De overwinning tegen KAS Eupen leek de ploeg op het juiste moment het nodige vertrouwen te geven, maar een vroege tegengoal van Maccabi Haifa besliste deze week de terugmatch in de knock-outfase van de Conference League.

Sinds Nieuwjaar zag analist Wim De Coninck hoe er telkens weer nieuwe wonden geslagen werden bij KAA Gent, ook al probeerde de club voor alles en iedereen, behalve voor zichzelf op sportief vlak, de juiste beslissingen te nemen.

“Men heeft als een goede huisvader willen besturen, maar men had nooit verwacht dat dit de consequenties zouden zijn. Men heeft spelers die weg wilden niet willen tegenhouden, maar de sportieve consequenties zijn onwaarschijnlijk groot. Nu heb ik het gevoel dat er een nieuw dieptepunt is bereikt”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Uitschakeling van KAA Gent biedt opportuniteiten

Al zouden de gevolgen voor dit en volgend seizoen wel eens een veel positievere wending kunnen krijgen, zo meent De Coninck nog. Geen Europese wedstrijden zouden wel eens een zegen kunnen zijn voor de cruciale periode in de Jupiler Pro League die er nu aankomt.

En ook richting volgend seizoen. “Een jaar zonder Europees voetbal zou een stilstand veroorzaken, maar dat kan ook een kans bieden om even stil te staan om vervolgens wel een nieuwe sprong voorwaarts te maken.”

De Champions’ Play-Offs halen is een absolute must voor KAA Gent, anders dreigt het commercieel ook nog eens een tegenvaller te worden.