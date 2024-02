Riemer voor opvallend dilemma: Andreas Skov Olsen of Anders Dreyer kiezen?

Zowel Club Brugge als RSC Anderlecht hebben een Deense rechtsbuiten. Brian Riemer waagt zich aan een vergelijking tussen de twee tenoren.

Met Andreas Skov Olsen en Anders Dreyer lopen er in de Jupiler Pro League twee Deense rechtsbuitens rond. Het moet voor de bondscoach van Denemarken geen gemakkelijke opdracht zijn om tussen de twee te kiezen.

Bij Het Nieuwsblad waagde Brian Riemer zich toch, een dag voor de topper tussen Club Brugge en RSC Anderlecht, aan een vergelijking tussen de twee spelbepalende Denen bij beide clubs.

“Skov Olsen is een klasse-speler. Toen ik nog bij Brentford zat als assistent spraken we daar ook over hem. Hij heeft een prachtige linkervoet en als hij naar binnensnijdt dan wordt het gevaarlijk”, klinkt het bij Riemer.

Dryer past perfect in het voetbal van Riemer

Iets wat hij ten allen tijde moet proberen te vermijden, nu zondag in het Jan Breydelstadion, al wordt dat een heel moeilijke opdracht voor zijn ploeg. “Dat moeten we zo veel mogelijk vermijden. Dat zal niet altijd lukken, maar toch.”

Dreyer is voor Riemer dan weer de ideale persoon in zijn voetbalfilosofie. “Hij kan veel schade aanrichten met zijn pressing, is goed in de combinatie en heeft ook een geweldige linker. Op dit moment zou ik Dreyer niet willen wisselen voor Skov Olsen.”