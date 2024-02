Scoren en een punt pakken! Toch zit het diep bij Ewoud Pletinckx van OH Leuven

Een punt pakken is niet genoeg in volle degradatiestrijd voor OH Leuven. Dit beseft sterkhouder Ewoud Pletinckx als geen ander.

Gesloten wedstrijd

Het was een gesloten wedstrijd tussen RWDM en OH Leuven. Beide ploegen slaagden erin te scoren, maar verder dan een gelijkspel kwamen ze niet. Het wedstrijdverslag vind je HIER.

Een punt waar beide ploegen niet veel mee opschieten in volle degradatiestrijd.

Een zuur gevoel

Ewou Pletinckx was de doelpuntenmaker van dienst voor OH Leuven, maar echt tevreden was hij niet over de wedstrijd.

"Ik heb persoonlijk een zuur gevoel, we kwamen voor de drie punten. We laten het na om een echte kloof te creëren met de ploegen onder ons, het zal strijden tot het einde worden. We hebben te weinig uitgespeelde kansen gekregen, dat is niet voor het eerst ons probleem. Als je dan al een goal slikt, moet je er 2 maken en we weten dat we niet de best scorende ploeg zijn. Dat is een werkpunt", vertelt hij tegenover Sporza.

De defensie houdt stand

Pletinckx was één van de sterkhouders achterin bij OH Leuven die op zich niet veel weggaven tegen RWDM.

"Achterin hebben we stappen gezet, in het begin van het seizoen gaven we veel meer weg. Dit zijn speciale wedstrijden, vechten onderaan is altijd moeilijk. Je wil winnen, maar ook zeker niet verliezen", sluit Pletinckx af.