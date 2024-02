Slimani zegt waarom hij akkoord ging met minst betaalde contract ooit uit zijn carrière

KV Mechelen pakte stevig uit met de komst van Islam Slimani. De Algerijn toonde meteen dat hij een pion van goudwaarde kan zijn.

Toen het gerucht de ronde deed dat KV Mechelen Islam Slimani wou binnenhalen was Besnik Hasi meer dan in zijn nopjes. De missing link, noemde de trainer van Malinwa hem en dat werd meteen ook duidelijk in zijn eerste wedstrijd.

De keuze van Slimani voor KV Mechelen werd snel gemaakt. “Ik sprak met de sportief directeur (Tim Matthys, red.) en de coach (Besnik Hasi, red.). Ik was meteen overtuigd van het project en de visie van de club”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Slimani voelt zich duidelijk goed in zijn vel, maar veel toekomstmuziek zit er niet in de deal. Hij tekende slechts een contract tot het einde van het lopende seizoen. “Goh... Dat was een keuze tussen de directie en mezelf. Ik denk dat dat voor beide partijen een goede beslissing was.”

Slimani verdiende nooit minder dan bij KV Mechelen

Al verdiende Slimani in zijn carrière nooit minder dan bij KV Mechelen. “Net zoals bij Anderlecht, was het financiële bij Mechelen ondergeschikt aan het sportieve. Op een moment in je leven moet je alleen kunnen genieten van het voetbal. Voor mij draait het voetbal niet meer om geld. Wel om je goed voelen in je vel.”

Van Anderlecht trok Slimani voor een half jaar naar Brazilië. Een geweldige ervaring, zo noemt hij het zelf. “Spelen in hét voetballand. Je voelde dat er van je gehouden werd. Ik verdiende er ook goed, maar ik was te ver van mijn familie, van mijn cultuur.”

Dat zorgde voor heimwee. “Hier in België ben ik dichter bij mijn familie in Frankrijk en in Algerije. Het was altijd mijn doel om mijn vader, mijn moeder en de rest van de familie trots te maken. Ik hoop dat dat een beetje gelukt is.”