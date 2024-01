Besnik Hasi heeft duidelijke boodschap over transfer van Islam Slimani

Vanmiddag raakte bekend dat Islam Slimani op weg is naar KV Mechelen. Hij moet de geblesseerde Norman Bassette vervangen.

Islam Slimani, ex-speler van Anderlecht in de eerste helft van 2023, lijkt op weg naar KV Mechelen. Hij zou er voor de rest van het seizoen tekenen.

“Ik ga niet op namen in zolang de deal niet officieel is”, zei Besnik Hasi bij de start van zijn persbabbel, geciteerd door Het Nieuwsblad.

Maar dan ging hij er toch dieper op in. “Indien we Slimani kunnen vastleggen, krijgen we er iemand bij die weet wat het is om oorlog te maken voorin. Verder heeft hij een neus voor goals en kan hij een bal bijhouden. Dat zijn kwaliteiten die we de laatste tijd misten.”

Slimani heeft ondertussen zijn medische testen succesvol afgelegd bij KV Mechelen, zo voegt de krant er nog aan toe.

Bij Anderlecht liet hij alvast een mooie indruk na. “Slimani heeft zijn leeftijd tegen, maar daar staat een pak ervaring tegenover”, weet Hasi. “Hij speelde op het allerhoogste niveau.”