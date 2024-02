🎥 Ongelooflijk: Christian Benteke haalt uit met hattrick in eerste wedstrijd van het seizoen

Christian Benteke had in de MLS slechts één wedstrijd nodig nog maar eens te tonen dat hij nog steeds erg beslissend kan zijn. De Belg zorgde voor een hattrick.

Het seizoensbegin van Christian Benteke in de Major League Soccer verliep geweldig. Na slechts één wedstrijd heeft de Belg al een hattrick gemaakt.

Het eerste doelpunt van Christian Benteke veroorzaakte veel discussie omdat de tegenstander de bal bijna op de lijn had gered, maar na een VAR-interventie keurde de scheidsrechter van DC United het doelpunt goed.

In de tweede helft zette de Rode Duivel zijn team weer op voorsprong, nadat New England Revolution gelijk had gemaakt. Die kwamen overigens al na 25 minuten met tien te staan

Benteke maakt hattrick compleet

En nooit twee zonder drie voor Benteke, die een hattrick scoorde nadat hij boven iedereen uitspringt om de bal in doel te koppen. Om zijn dominantie in deze wedstrijd te benadrukken, imiteerde de Belgische aanvaller de viering van Lebron James, de "King" van de NBA.