Fluitconcerten in Brugge? Ex-speler Club Brugge komt met Anderlecht terug naar Jan Breydel en laat zich uit over de zaak

Mats Rits speelde in het verleden voor Lierse, Mechelen, Beerschot, Ajax en vijf seizoenen bij Club Brugge. Nu komt hij voor het eerst opnieuw op bezoek in Jan Breydel, deze keer als speler van RSC Anderlecht.

RSC Anderlecht neemt het als nummer twee in de stand op tegen Club Brugge als nummer drie. De kloof tussen beide ploegen is momenteel negen punten, paars-wit zou er daar graag twaalf van maken. En dan rekenen ze op het middenveld ook op Mats Rits.

Die vertrok afgelopen zomer voor twee miljoen euro van Club Brugge naar Anderlecht. Hij werd zo de tiende speler die de overstap rechtstreeks maakte van blauw-zwart richting paars-wit. Zondag keert hij voor het eerst terug naar Jan Breydel als speler van Anderlecht voor een match tegen Club Brugge.

Mats Rits hoopt op begrip van de supporters van Club Brugge

En dus is er de vraag hoe die terugkeer zal verlopen. Gaan de supporters van blauw-zwart een actie tegen hem opzetten of eventueel hem uitfluiten? "Dat moet je aan de supporters van Club Brugge vragen", is Mats Rits zelf duidelijk bij de RTBF.

Toch vermoedt hij niet meteen grote problemen: "Ik denk dat iedereen begrip had voor mijn keuze. Niemand kan iets verkeerds zeggen over de deal. Soms moet je keuzes maken in het leven, en ook in het voetbal", aldus nog Rits.