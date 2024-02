Liverpool houdt situatie van Rode Duivel nauwlettend in de gaten: club plakt al stevig prijskaartje op hem

Johan Bakayoko heeft een groot aandeel bij het succes van PSV dit seizoen. De Belgische winger doet het enorm goed en blijft nu ook aan zijn statistieken werken. In de monsterzege tegen PEC Zwolle (1-7) scoorde hij er twee.

Zijn prestaties gaan in het buitenland ook niet onopgemerkt voorbij. Volgens transferexpert Ekrem Konur zou Liverpool zijn situatie nauwlettend in de gaten houden.

Maar de Engelse topclub krijgt stevige concurrentie. Volgens dezelfde bron zijn vijf clubs uit de Premier League, Bundesliga en Serie A geïnteresseerd in de Rode Duivel. PSV zou hem deze zomer wel willen laten gaan, als er een bod komt van meer dan 60 miljoen euro.

