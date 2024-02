Straks Club Brugge-verdediger bij Rode Duivels? "Blijkbaar is het nog niet goed genoeg"

Maxim De Cuyper speelt sinds afgelopen zomer weer bij Club Brugge dat hem uitleende aan KVC Westerlo. Hij is er een vaste basisspeler onder Ronny Deila.

Op een paar jaar tijd groeide De Cuyper enorm. Bij Westerlo was hij de afgelopen twee jaar niet weg te denken uit de basiself. Dat is nu ook het geval bij Club Brugge.

Transfermarkt schat de 23-jarige vleugelverdediger op 8 miljoen euro. Zit er binnenkort ook een leuke transfer aan te komen voor De Cuyper? "Het gebeurt. Wanneer ik alleen ben, dat ik eens droom en daarover nadenk", geeft hij toe bij Het Laatste Nieuws.

"Dat het wel eens kan zijn dat ik over twee of drie jaar ergens op een heel andere plek zit. Dat gaat wel eens door je hoofd, ja. Maar ik ben toch vooral iemand die van dag tot dag leeft."

Is het ook niet bijna tijd voor de Rode Duivels? "Goh, ik zou er graag deel van uitmaken", is hij eerlijk. "Meerdere keren behoorde ik tot de voorselectie, zelfs toen ik in Westerlo speelde, maar verder kwam het niet. Als het ooit zo is, zal ik er heel blij mee zijn. Maar blijkbaar is het nu nog niet goed genoeg."