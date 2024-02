Zit het volgende toptalent van Anderlecht bij de Futures? "Mijn toekomst ligt bij de A-ploeg"

De RSCA Futures konden zaterdag met 2-1 winnen van Dender. Een flinke domper voor Dender dat zo duur puntenverlies lijdt, terwijl er bij Anderlecht vertrouwen wordt getankt.

Keisuke Goto kon de RSCA Futures een goede start bezorgen door na iets minder dan een kwartier al een strafschop om te zetten. Na de rust maakte Dender al redelijk snel gelijk door een doelpunt van Lennard Hens.

Die werd even later dan toch nog de antiheld. Hij pakte een tweede gele kaart met nog iets meer dan tien minuten op de klok. Na een slechte bal in de verdediging van de bezoekers kon de 19-jarige Luca Monticelli een voorzet van Mohamed Bouchouari tegen de touwen werken. Eindstand 2-1.

Kort voor het einde werd Monticelli onder flink wat applaus gewisseld. Zijn ambities worden niet onder stoelen of banken gestopt. "Die applauswissel was fijn. Het is altijd leuk om beslissend te zijn. Vorige week werd ik opgeroepen voor de A-ploeg. Daar ligt mijn toekomst en daar werk ik voor", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.