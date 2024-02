Alle topclubs (Union, Anderlecht, Club Brugge, Genk, Cercle, Gent en Antwerp) vertegenwoordigd, maar verrassende hofleverancier

KV Mechelen is het enige team met meer dan één speler in ons team van de week. Op een vrij evenwichtige speeldag is het zo genieten van spelers van Antwerp, Gent, Club Brugge, Anderlecht, Union SG, Cercle, Genk, STVV en OH Leuven.