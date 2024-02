🎥 Cristiano Ronaldo gaat opnieuw boekje te buiten met obsceen gebaar na treiterig Messi-geroep

Cristiano Ronaldo staat opnieuw in het oog van de storm in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde na een obsceen gebaar richting supporters van de tegenpartij.

Cristiano Ronaldo won met zijn ploeg op bezoek bij het Al-Shabab van Yannick Carrasco, maar na de match werd vooral gesproken over het obscene gebaar dat de Portugese superster tijdens de wedstrijd maakte.

Nadat hij gescoord had werd er opnieuw Messi geroepen, waarna het potje andermaal overkookte bij Ronaldo. Hij zette eerst zijn handen achter zijn oren, maar maakte dan verschillende armbewegingen ter hoogte van zijn kruis.

Volgens verschillende media in Saoedi-Arabië zullen de gebaren niet zonder gevolgen blijven. De nationale voetbalfederatie SAFF zou een onderzoek instellen naar wat er precies gebeurd is met Ronaldo.

Al-Nassr, de ploeg van Ronaldo, won uiteindelijk met 2-3. Een officiële reactie op de feiten is er nog niet van de club. Het is trouwens niet de eerste keer dat Ronaldo op deze manier negatief in het nieuws komt in Saoedi-Arabië.