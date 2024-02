Materiaalmeester van Cercle grijpt in als Denkey gevraagd wordt of hij naar Club trekt

Kevin Denkey was andermaal de doelpuntenmaker voor Cercle Brugge. Hij brengt zijn totaal ondertussen op 22 goals.

Kevin Denkey is zonder twijfel de beste spits in de Jupiler Pro League. Hij scoorde afgelopen weekend twee keer tegen KAS Eupen en brengt zo zijn totaal aantal doelpunten op 22.

De goals worden ook bij heel wat Europese topclubs opgemerkt, waardoor de interesse op de transfermarkt best groot is. Maar ook bij de Belgische topclubs zou hij zeker niet misstaan.

De voorbije weken was er al het gerucht dat Denkey de ideale vervanger zou zijn voor Igor Thiago die Club Brugge op het einde van het seizoen verlaat voor Brentford.

Denkey ideale vervanger voor Thiago

De Fransman wuifde dat snel weg na het duel in Eupen, zonder er echt op in te gaan. “Ik denk nu echt niet aan Club Brugge of een ander team. Ik focus mij op Cercle en Play-Off 1. Al de rest is niet belangrijk”, klonk het bij Het Nieuwsblad.

Maar dat was zonder Albert Verbandt gerekend. De materiaalman van Cercle Brugge pakte de spits vast en deed meteen zijn zegje. “Nooit naar Club jij en als je weg gaat, moet je verdorie naar een goede ploeg gaan”, was hij heel erg duidelijk.

Denkey moest er wel om lachen en knikte schuchter ja.