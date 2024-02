🎥 Trainer Euvrard reageert na nieuwe nederlaag voor Zulte Waregem

Zulte Waregem verloor met 2-1 van Francs Borains. De nieuwe nederlaag komt ook bij trainer Vincent Euvrard bijzonder hard aan.

Zulte Waregem beleefde in de Challenger Pro League opnieuw een moeilijke wedstrijd. De ploeg van coach Euvrard verloor op bezoek bij Francs Borains.

Nochtans kreeg het voor de rust twee goede mogelijkheden om op voorsprong kwamen, maar Vossen en Traoré konden niet afwerken.

“We vonden aanvankelijk moeizaam de ruimtes, maar na een half uur kozen we een ander spelsysteem in de opbouw en vonden we toch meer die ruimtes. Toen konden we ook iets meer druk creëren”, zegt Euvrard aan Het Nieuwsblad.

Onnodige nederlaag voor Zulte Waregem

Essevee kwam na de rust op voorsprong, maar vergat dan de match dood te maken. “Dan moet je de boeken dicht kunnen gooien en resoluut op de nul spelen. Je voelde dat er op de counter ook steeds meer ruimte kwam. Dat speelde ons eigenlijk in de kaart, alleen slikken we veel te makkelijk dat eerste tegendoelpunt en zelfs nog een tweede op de koop toe.”

Zulte Waregem kreeg nog de mogelijkheden om te scoren, maar een tweede en eventueel een derde doelpunt vielen niet meer. Volgens Euvrard is het gebrek aan efficiëntie veel te groot bij zijn team en moeten dergelijke nederlagen vermeden worden.