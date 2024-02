Zulte Waregem laat derde plaats liggen na verlies op bezoek bij Franc Borains

Op de 23ste speeldag in de Belgische tweede klasse ging Zulte Waregem op zoek naar drie punten op het veld van Franc Borains.

Bijna alle clubs bovenaan de rangschikking lieten het deze speeldag afweten. De twee bovenste clubs, Beerschot en Deinze speelden gelijk. Ook Lommel kwam niet verder dan een gelijkspel terwijl Dender niet kon winnen van de RSCA-Futures.

Zulte Waregem kon bij winst dus een goede zaak doen in het klassement en opschuiven naar de derde plaats. Francs Borains zou kind van de rekening moeten worden maar dat liep niet af zoals gehoopt. Zulte verloor met 2-1 en kon dus niet profiteren.

In de 53ste opende Ndour de score voor Zulte Waregem. Enkele minuten laten zorgde Jordan Attah Kadiri voor de 1-1. In de 80ste minuut was het opnieuw Kadiri die de achterstand omboog tot een 2-1 winst. De twaalfde in de stand kon zo knap stunten tegen Jelle Vossen en co.