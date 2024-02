Grote bedreiging voor Eupen en Anderlecht tijdens de laatste drie speeldagen

Eupen en Anderlecht zijn de twee clubs die de meeste spelers hebben die tegen een schorsing dreigen aan te lopen. Tijdens de laatste drie speeldagen zal waakzaamheid geboden zijn.

Drie speeldagen voor het einde van de reguliere fase, maakt iedereen zijn berekeningen. Wie kwalificeert zich voor de Play-Offs 1, wie moet in de play-downs spelen? De belangrijke wedstrijden worden nu gespeeld en de trainers moeten zorgvuldig zijn in de voorbereiding van hun spelers.

Velen zijn verdeeld, tussen het idee om zoveel mogelijk punten te pakken voor de eindsprint, hun huid te moeten redden of het clubdoel te behalen, rekening te moeten houden met de Beker van België en de Europa League en het moeten managen van blessures en schorsingen.

Over schorsingen gesproken. Zoals Jan Vertonghen, bestraft in de 90e minuut tegen Brugge en erg vrolijk bij het idee om het aan te halen, sommigen zouden het wel zien zitten om hun afwezigheid uit te zitten in een op papier makkelijkere wedstrijd en zo met een schone lei te beginnen aan de eindsprint. De aanvoerder van Anderlecht zal de wedstrijd tegen Eupen komende zondag missen.

Anderlecht en... Eupen, die elkaar zondag treffen, zijn het meest bedreigd

Goed nieuws voor Brian Riemer, die voortdurend spelers telt die worden bedreigd met schorsing. Er zijn er nog vier bij Sporting: Mario Stroeykens, Louis Patris, Killian Sardella en Théo Leoni. Anderlecht is de club met de meeste bedreigde spelers in de competitie, net als KAS Eupen met Davidson, Paeshuyse, Keita en Möhwald.

Daarna volgt een reeks ploegen met drie spelers, waaronder RWDM, Westerlo, OHL, Kortrijk, Union (Amoura, Lazare en Vanhoutte die negen kaarten heeft en dus dreigt geschorst te worden voor twee wedstrijden) en Genk. Met twee bedreigde spelers vinden we KV Mechelen, AA Gent en Cercle terug. Club Brugge heeft slechts één betrokken speler (Odoi), net als Standard (O'Neill).

Na de 30ste speeldag wordt alles gereset voor de Play-Offs. Echter, een speler die zijn vijfde gele kaart pakt op de laatste speeldag zal de volgende wedstrijd van zijn team missen.