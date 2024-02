Romeo Vermant reageert kristalhelder op zijn reputatie als irritant ventje

Romeo Vermant ruilde Club Brugge in voor Westerlo. Een zet om meer speelminuten te krijgen op het hoogste niveau.

Romeo Vermant trok met veel goesting op uitleenbasis naar Westerlo, maar daar zit de nummer 17, net als Loïs Openda en zijn vader Sven, momenteel geblesseerd aan de kant.

Vermant heeft de naam om een geboren leider te zijn, maar krijgt ook vaak het etiket van irritant ventje opgeplakt. En dat kan en moet hij wel bevestigen aan weekblad HUMO.

“Dat hoor ik héél graag”, lacht Vermant. “Beetje uitdagen, tikje uitdelen: het hoort er allemaal bij. Met mij ben je nooit klaar. Verdedigers vinden dat niet fijn: 'Fuck, gaat die snotneus nu blíjven lopen?'”

Vermant zoekt daarbij maar al te graag het randje op. “Het punt waarop je net geen gele kaart krijgt. Dat lukt niet altijd, soms pak ik ze toch. Maar ik zal nooit bewust iemand schoppen. Dan pak je rood en is de ploeg het slachtoffer.”

Duel tussen Vermant en Burgess

Vermant zoekt ook heel graag een verdediger op die net als hem graag de etter uithangt. “Ik kan een klootzakje zijn op het veld, maar zonder erover te gaan. De mooiste duels zijn die waarbij ik tegenover een verdediger sta die óók zo is.”

Zoals Christian Burgess van Union SG, maar toen hij met Westerlo tegen de competitieleider speelde stond de Engelsman niet in het basiselftal.

“Zó jammer dat hij niet startte in onze match tegen Union. Ik had me er zo op verheugd. Ik amuseer me rot tegen verdedigers die me uit mijn spel proberen te brengen, omdat het wil zeggen dat ik iets teweegbreng.”