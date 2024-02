De ideale gelegenheid om eens te praten met Tedesco? Thibaut Courtois is zondag in het land om topper bij te wonen

Ex-speler Thibaut Courtois zal immers aanwezig zijn in het stadion, dat heeft Genk vandaag aangekondigd. De nog steeds revaliderende doelman van Real Madrid zal er zijn om de spelers een hart onder de riem te steken.

En ook de fans krijgen hem te zien, want hij zal in de fanzone een acte de présence geven.

Misschien een idee voor Domenico Tedesco om hem ook eens te contacteren om alle problemen uit de wereld te helpen. Ondanks dat Courtois al afzegde voor het EK is het toch belangrijk om hem niet helemaal te verliezen.

Zondag spelen we de topper tegen Club Brugge, op onze grond. KRC-legend 𝑻𝒉𝒊𝒃𝒂𝒖𝒕 𝑪𝒐𝒖𝒓𝒕𝒐𝒊𝒔 komt zondag mee supporteren voor onze ploeg.



Om 12.30 uur ontvangen we onze kampioen in onze fanzone.