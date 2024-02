Heeft Anderlecht alweer goud in handen? "We hadden niet gedacht dat het twee jaar zou duren"

Nilson Angulo was zondag de held toen hij Anderlecht de overwinning bezorgde tegen Club Brugge. Hij scoorde zijn eerste doelpunt met het eerste elftal.

Zondag, tegen Club Brugge, heeft Nilson Angulo alle supporters van RSC Anderlecht laten juichen in de laatste minuten van een zinderende topper.

In blessuretijd wist de 20-jarige winger zich te onderscheiden als de grote redder van paars-wit door het winnende doelpunt te scoren, terwijl hij net op het veld stond.

Angulo had "heimwee"

"Het hele land hoopte dat Nilson eindelijk gelanceerd zou worden. Eerlijk gezegd hadden we niet verwacht dat het twee jaar zou duren voordat hij zijn eerste doelpunt bij Anderlecht maakte", vertelde Jorge Callejas, sportief directeur van zijn vorige club LDU Quito, in een interview met La Dernière Heure.

Hij legt ook uit waarom het voor Angulo tijd kostte om zich aan te passen: "Hij kwam op 18-jarige leeftijd in België aan zonder iemand te kennen. Hij sprak bovendien alleen maar Spaans. Hij kreeg al snel heimwee. Onder deze omstandigheden is het moeilijk om goed te presteren. Nilson heeft vertrouwen nodig om op zijn best te zijn."

En presteren doet hij bij de RSCA Futures, aangezien hij in 14 wedstrijden in de Challenger Pro League al vijf doelpunten heeft gescoord. Nu blijft het afwachten of Brian Riemer hem meer zal laten spelen.