KVC Westerlo staat voor enorm belangrijke opdracht tegen Charleroi: coach Rik De Mil weet wat er op het spel staat en Sinan Bolat doet gedurfde uitspraak

KVC Westerlo neemt het vrijdagavond op tegen Charleroi. De Kemphanen kunnen bij een overwinning gerust de laatste twee wedstrijden van het seizoen uitspelen.

Tegen een rechtstreekse concurrent spelen brengt altijd wel wat druk mee zou je denken. Toch vertelt Sinan Bolat dat die niet zo groot is. "We wisten al voor de wedstrijd tegen STVV, of na die van Standard, dat er tot op de laatste speeldag moet gespeeld worden. De druk ligt niet bij ons alleen. Bij andere ploegen is die er ook."

Volgens de Westelse doelman kan Westerlo van iedere club winnen als er sterk gestart wordt. "We weten van onszelf dat wanneer we scherp beginnen aan een wedstrijd, we iedere ploeg, thuis of uit, kunnen verslaan."

Voor coach Rik De Mil zijn belangrijke wedstrijden niets nieuws. "Sinds ik hier ben toegekomen is iedere match al belangrijk geweest. We speelden tegen Eupen en RWDM. Het was altijd een cruciale wedstrijd, want als je punten verliest moet je die tegen een andere club gaan pakken."

Toch kun je niet onder stoelen of banken steken dat de wedstrijd tegen Charleroi maar beter gewonnen wordt. "Maar natuurlijk, als ik eerlijk ben... We spelen tegen een directe concurrent, je weet hoe dat gaat in het voetbal. Dat zijn zeer, zeer belangrijke wedstrijden", besluit De Mil.